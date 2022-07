Twee Nederlandse fietsers doodgereden in Midden-Frankrijk

Een woordvoerder van het ministerie zei dat de slachtoffers een 68-jarige man en een 61-jarige vrouw zijn. Een automobiliste uit de regio reed zondagmiddag door het drukbezochte gebied rond het kasteel en schepte na een rotonde te zijn gepasseerd de twee fietsers, die op slag dood waren. De auto raakte vervolgens van de weg en botste tegen een boom.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het ongeval gebeurde op deze rotonde. Ⓒ Google Maps

’Onbegrijpelijk’

De twee inzittenden van de auto moesten uit het wrak worden bevrijd, berichtten plaatselijke media. De bestuurster raakte gewond en is naar een ziekenhuis in het nabijgelegen Blois overgebracht. Haar passagier raakte levensgevaarlijk gewond en is naar een ziekenhuis in Tours gevlogen. De burgemeester is naar de plek van het ongeluk gegaan en noemde het ongeval „onbegrijpelijk.” Het gebeurde op een rechte weg en de automobiliste had de zon in de rug.