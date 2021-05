Lang gezochte Engelse drugshandelaar opgepakt in Dubai

In samenwerking met de politie van Dubai wist de NCA Michael Paul Moogan uit Liverpool op 21 april in de kraag te vatten. Zondag werd dit pas bekend gemaakt.

Moogan was op de vlucht sinds een inval in een Rotterdams café. Het vermoeden is er dat dit café wordt gebruikt als ontmoetingsplek voor drugshandelaren. Volgens de NCA werd daar een plan gesmeed om honderden kilo’s cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk te verschepen. In samenwerking met de Nederlandse recherche achterhaalde de NCA informatie die Moogan en twee andere Britten in verband bracht met Café de Ketel in Rotterdam, meldt Sunday World.

Drugs

Functionarissen van NCA vermoedden dat Moogan en consorten van plan waren drugs vanuit Latijns Amerika naar Europa te importeren. Ten tijde van de inval was slechts één van de mannen, genaamd Robert Hamilton (71), aanwezig. In 2014 werd hij veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf, nadat hij schuldig was bevonden voor het verhandelen van drugs.

De andere verdachte, de 57-jarige Robert Gerard, gaf zichzelf na drie jaar vluchten aan bij de NCA en beweerde daarbij dat de druk hem te veel werd. Hij pleitte schuldig voor drugshandel en werd veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf, schrijft Sunday World.

Ondertussen was Moogan nog altijd op de vlucht. NCA officieren stelden dat Moogan allerlei valse identiteiten gebruikte om een arrestatie te voorkomen. In Dubai leeft ditzelfde vermoeden. De politie vertelt dat hij, nadat hij de Emiraten was binnengekomen met een andere identiteit, zoveel mogelijk uit het zicht van camera’s poogde te blijven om niet herkend te worden door mogelijke rechercheurs. „Deze arrestatie is het resultaat van jarenlang onderzoek waarbij een reeks wetshandhavingspartners in het VK, Europa en het Midden-Oosten betrokken was”, vertelt Nikki Holland van NCA.

Nooit rusten

Daarbij uit de NCA-directeur zijn dankbaarheid aan de politie van Dubai. Ook stelt hij dat deze zaak als een waarschuwing moet dienen voor andere voortvluchtige criminelen. „We hebben wereldwijd bereik, geven nooit op en zullen ze nooit laten rusten.”