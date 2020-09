Amsterdam sluit pand na schietpartij en vondst explosief

In de nacht van 25 op 26 september was er bij het pand een schietincident waarbij een man gewond raakte. Ook vond de politie een explosief bij de avondwinkel. Omwonenden zeiden tegen Amsterdamse media dat ze zeker tien schoten hadden gehoord.

De beide incidenten hebben volgens de gemeente de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de beide panden ernstig aangetast. Vanwege de ernst van de feiten, besloot Halsema de avondwinkel en slijterij te sluiten.

Afgelopen dinsdag werd aan de Osdorper Ban een winkelpand beschoten. Of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben, kan de politie niet zeggen. Vorige maand werd ook al een winkel beschoten, die ligt op enkele kilometers van de Osdorper Ban. Deze kapperszaak aan de Slotermeerlaan werd later gesloten op last van Halsema.