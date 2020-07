Italianen leven mee met zoektocht Nederlandse tweeling (50) naar hun vader Italo

Hella (l.) en haar zus Sanny Biemans hopen hun vader Italo ooit te zien.

ROME - De 50-jarige Sanny Biemans uit Zutphen en haar tweelingzus Hella uit Wijk bij Duurstede weten veel Italianen in hun hart te raken door hun zoektocht naar hun vader Italo. Hun moeder Truus was op 26-jarige leeftijd met een vriendin in 1969 op vakantie in Riccione, vlakbij Rimini, aan de Adriatische Zee. Ze heeft toen een Italiaan leren kennen, Italo genaamd. Het eindigde in een romantisch samenzijn.