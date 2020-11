Gibraltar - Agressieve orka’s haalden vorige zomer het nieuws toen ze bootjes aanvielen in de Straat van Gibraltar. „Georkestreerde aanvallen waarbij ze jachten willen vernielen en schippers verwonden”, was toen het verhaal. „Uit wraak omdat na de eerste lockdown van de coronacrisis de zee opnieuw luidruchtiger geworden is.” Intussen is een andere verklaring opgedoken.