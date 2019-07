Hulpdiensten naar Maasvlakte voor oververhitte slachtoffers

Hulpdiensten hebben ’opgeschaald’ en rukken massaal uit. De Veiligheidsregio roept mensen vooral op om op dit moment niet naar Strand Blauw te komen. „Kom alsjeblieft niet naar de problemen toe”, aldus de woordvoerder. De problemen ontstonden volgens de zegsman door de hitte in combinatie met te weinig drinken.

Daarnaast kwamen mensen in het nauw in het water omdat er geen rekening werd gehouden met de stroming. „De meeste klachten hebben betrekking op uitdroging als gevolg van de hitte. Advies is om voldoende water te drinken. Mensen met klachten kunnen terecht bij de hulppost van de reddingsbrigade”, aldus de Veiligheidsregio.

Extra hulp

Er zijn voor de zekerheid meer ambulances opgeroepen. Ook de reddingsbrigade is nog in touw. „We kregen gedurende de dag al meerdere meldingen dat mensen waren bevangen door de hitte. Ook dreigden mensen af te drijven in zee. Daarom hebben we besloten om op te schalen om de inzet te kunnen coördineren.”