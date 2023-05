Zonnebrand kan uit de kast: een zonovergoten weekend, ruim 20 graden

Ook zondag, Moederdag, belooft een stralende dag te worden. Zaterdag begint al schitterend. Er is geen wolkje aan de lucht en al vroeg lopen de temperaturen op. In de middag kunnen er volgens Weeronline wat stapelwolken ontstaan, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Bij een veelal matige noordoostenwind stijgt de temperatuur uiteindelijk naar 18 graden vlak aan zee tot lokaal 23 graden langs de oostgrens.

,,Het is dan ook een schitterende dag om er lekker op uit te gaan. Zorg wel dat je je goed insmeert als jij lange tijd buiten in de zon gaat zitten. Met zonkracht 5 is de zon vrij sterk en kan jouw onbeschermde huid binnen 20 minuten verbranden”, aldus Weeronline. Ook in de avond schijnt de zon nog lang uitbundig, dus perfect om de barbecue aan te steken.

Moederdag

Op Moederdag is het weerbeeld vergelijkbaar met zaterdag. De zon schijnt opnieuw uitbundig en de temperatuur stijgt uiteindelijk naar 18 tot 22 graden. Wederom ontstaan landinwaarts in de middag enkele stapelwolken die op slechts een enkele plek in het oosten uitgroeien tot een regen- of onweersbui. In het westen blijft het gedurende de hele dag droog. In de loop van de middag draait de wind naar het noordwesten waardoor koelere lucht het land binnenstroomt. De temperatuur valt in de kustprovincies dan een stuk lager uit dan in het oosten van het land. In de nacht naar maandag is het overal droog met brede opklaringen. Het koelt af naar 8 tot 11 graden.