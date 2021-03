Verdachten vrijgesproken in moordzaak Van Dillenburg

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Verdachten Ad K. (50) en Fred T. (60) zijn vrijgesproken van de moord op Patrick van Dillenburg. Ad K. had tegenover een undercoveragent gezegd dat hij de vermiste Amsterdammer in 2002 door de shredder had gehaald. De rechtbank kan de verklaring onvoldoende beoordelen. Verder is er te weinig bewijs dat de twee mannen Van Dillenburg hebben vermoord.