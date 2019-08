‘Geen verschil tussen Wilders en Davina Michelle’

Amsterdam - Als presentator van De Telegraaf moet Maarten Steendam continu schakelen. Van Geert Wilders tot K3: hij heeft ze allemaal in de studio gehad. Hoe bereid je je voor op zo’n interview, en wat doe je als je gast eigenlijk helemaal geen zin heeft in het gesprek? Hoe ga je om met harde reacties op Youtube, en hoe maak je taaie onderwerpen begrijpelijk. In de podcast ‘Achter ons nieuws’ spreekt Kamran Ullah met Maarten over al deze dingen. Luister de podcast hieronder.