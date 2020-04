’Straks krijgt VVD de schuld van deze crisis’

Geert geniet van de zon, Jesse in het wit voor de zorg, en Thierry viert thuis de lente. Ⓒ instagram

Den Haag - De coronacrisis zuigt alle aandacht naar het midden, waar het kabinet de strijd tegen het virus leidt. Ministers buiten het crisisteam doen er amper meer toe. Ook voor fractieleiders is de ruimte klein. Gewone Kamerleden komen er helemaal niet meer aan te pas. „Laten we er nog maar even van genieten, want straks krijgt de VVD geheid de schuld van deze crisis.”