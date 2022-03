Premium Buitenland

China zoekt naar versoepelingen: maakt regering een coronadraai?

China heeft te maken met de ergste coronagolf sinds het virus in Wuhan werd ontdekt. Verschillende steden zitten in gehele of gedeeltelijke lockdown en miljoenen mensen worden getest. Toch zijn er signalen dat de regering zoekende is naar een manier om het strenge zerocovidbeleid aan te passen.