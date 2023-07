Politiechef Tel Aviv stapt op na weigeren harde aanpak protesten

Eshed zei daarbij dat als hij aan de verwachtingen van de overheidsfunctionarissen had voldaan, de spoedeisende hulp van Ichilov, een ziekenhuis in Tel Aviv, na elk protest vol had gelegen. „Voor het eerst in drie decennia aan dienstjaren maakte ik de absurde realiteit mee waarin kalmte en rust bewaren niet was wat er van me werd gevraagd, maar precies het tegenovergestelde.”

Niet lang na de aankondiging van Eshed gingen woensdag in Tel Aviv duizenden mensen de straat op. Ze droegen Israëlische vlaggen en scandeerden het woord ’democratie’. Bij de protesten werd een snelweg geblokkeerd en ontstonden enkele brandjes. Ook kwam het tot botsingen met de politie.

De rechts-nationalistische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir, die heeft opgeroepen tot hard optreden tegen demonstranten, beschuldigde Eshed er woensdag van een politiek statement, „ingegeven door linkse politici”, te maken met zijn vertrek.