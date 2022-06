Wouter vindt na 13 jaar eindelijk de wildvreemde familie op zijn pinpas: ‘Echt een hilarisch verhaal’

Ondernemen

Meer dan €23 miljard aan loonsteun uitgekeerd

Sinds het begin van de coronacrisis heeft uitkeringsinstantie UWV €23,5 miljard aan voorschotten op de loonsteun aan werkgevers overgemaakt. Ruim 30.000 werkgevers hebben in de achtste en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in totaal een voorschotbedrag...