Grootste Israëlische defensiedeal ooit: VS geeft Duitsland toestemming om ’meest geavanceerde luchtafweer ter wereld’ te kopen

Met de Amerikaanse goedkeuring lijkt niets de verkoop nog in de weg te staan. Er zou eind 2023 een contract moeten liggen. De Amerikanen en Israëliërs werkten samen bij de ontwikkeling van de Arrow-3, een luchtafweersysteem dat door de Israëlische minister van Defensie is omschreven als „de meest geavanceerde ter wereld.”

Speciaal potje

Duitsland heeft na de Russische invasie van Oekraïne veel geld vrijgemaakt voor de modernisering van de strijdkrachten. Er kwam een speciaal potje van 100 miljard euro. Dat wordt nu ook gebruikt om de aanschaf van de Arrow-3 te financieren. Dat systeem bestaat onder meer uit een commandopost, radars en een eigen lanceerinstallatie.

De Arrow-3 is ontworpen om ballistische raketten te neutraliseren buiten de atmosfeer van de aarde. Het kan naar verluidt doelen vernietigen op meer dan honderd kilometer hoogte. Duitsland heeft eerder de hoop uitgesproken dat het in 2025 kan beschikken over het geavanceerde verdedigingssysteem.