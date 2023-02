Bekende Duitse choreograaf smeert poep in gezicht criticus: ’Verder dan mishandeling’

De baas bij de staatsopera in Hannover is in zijn wereld een ster. Goecke (50) dacht het heft in eigen handen te kunnen nemen om ongewenste gasten uit het theater te verwijderen. Met poep van zijn hond Gustav, die hij altijd bij zich draagt, pleegde hij een aanslag. Inmiddels is aangifte gedaan en onderzoekt de politie de zaak.

Het slachtoffer van de aanslag is Wiebke Hüster. In de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) schreef ze dat een gewraakte opvoering in Hannover ’ongeconcentreerd’ was. Daarbij ging het uitgerekend om het stuk In the Dutch mountains. Daarop besloot Goecke tot een sanctie. De Duitse pers spreekt van een ’kak-attack’.

In the Dutch mountains, ook de titel van een lied van de Nederlandse popgroep de Nits, is het eerste aanvullende stuk van Goecke bij het Nederlands Dans Theater, en is geïnspireerd op de Nederlandse verhouding op de zee. De voorstelling kreeg goede kritieken in Nederland. Volgens Goecke gaat het over een volk dat zich specialiseert in het bewonen van grond die eigenlijk aan vissen toebehoort.

In the Dutch mountains. Ⓒ Nationaal Dans Theater

Tijdens de pauze

De aanslag vond plaats bij een première in Nedersaksen, de deelstaat die aan Nederland grenst. Tijdens een pauze ontmoetten dader en slachtoffer elkaar. De directeur dreigde met een theaterverbod voor de critica. Ze zou ervoor verantwoordelijk zijn dat klanten hun abonnement opzegden.

Plots trok Goecke een zakje poep tevoorschijn. Dat had hond Gustav kort ervoor geproduceerd. Hij smeerde het de verbouwereerde vrouw in het gezicht. De staatsopera verontschuldigde zich bij het slachtoffer. De gerenommeerde FAZ sprak van een ’daad die verder gaat dan mishandeling’.

Ook de journalistenvakbond DJV is gealarmeerd. De waakhond spreekt net als de chique krant uit Frankfurt van ’een aanval op de persvrijheid’.

Geschokt

Goecke was in de Nederlandse hofstad verantwoordelijk voor de balletopleiding van jong talent. Net als de Staatsopera is men daar geschokt door het incident en wordt onderzocht wat voor maatregelen men kan nemen tegen de choreograaf. Het is onbekend hoe het Koninklijk Conservatorium, waar hij in 1995 zijn diploma haalde, reageert. Hij werkte sinds 2013 bij het Nederlands Dans Theater.

Het Nederlands Dans Theater blijft achter de gevierde ballet-ster staan. „Marco Goecke is een gewaardeerd choreograaf van NDT met wie wij al jarenlang met veel plezier samenwerken, met prachtige danscreaties als resultaat”, zo stellen Willemijn Maas en Emily Molnar.

Weliswaar ’betreuren ze het incident ten zeerste’. „Dit handelen is in strijd met onze waarden die we als leidraad in al onze samenwerkingen hanteren.” Maar gevolgen wil het NDT niet aan de samenwerking geven.