Salmonella op noodopvangboten Haarlem: tientallen bewoners verhuisd

Het besluit om bewoners naar een andere plek te verhuizen is mede op advies van de GGD Kennemerland genomen. „Er gaan tijdelijk 41 zieken met hun 32 gezonde kamergenoten naar een park in Laag Zuthem in de gemeente Raalte. De zieke en gezonde asielzoekers worden daar gescheiden van elkaar opgevangen. Voor andere bewoners wordt nog naar een locatie gezocht.

Drinkwater

Eerder berichtte het COA dat bij zeven mensen op een van de twee boten in Haarlem buiktyfus is vastgesteld. Voor zover bekend zijn dit er nu acht. Buiktyfus is een aandoening die vooral door een besmetting met de salmonellabacterie wordt veroorzaakt.

De eerste resultaten van de onderzoeken laten zien dat er geen besmetting via het drinkwater heeft plaatsgevonden, maar om dit definitief te kunnen uitsluiten, blijven de monsters op kweek staan. „Zolang de bron nog niet in beeld is, doen we er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen. Vandaar ook dat het besluit is genomen om mensen elders onder te brengen.” In totaal worden op de twee boten ruim tweehonderd mensen opgevangen.