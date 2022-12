Zorginstelling in Wageningen niet vervolgd voor dood patiënt

Volgens het Openbaar Ministerie heeft zich „een tragedie voorgedaan.” Maar het is niet duidelijk dat iemand iets heeft gedaan of juist iets niet heeft gedaan, en dat dit uiteindelijk heeft geleid tot het overlijden van de man. „Het verband tussen nalatigheid en het overlijden van de patiënt kan onvoldoende hard gemaakt worden”, aldus een verklaring van het OM. De ouders van de man zeiden dat hij niet op de juiste plek zat, dat hij meer zorg en meer bescherming nodig had, maar het OM zegt niet over de organisatie en kwaliteit van de zorg te gaan.

In een eerdere verklaring liet het OM weten dat de man vanwege zijn problemen op een gesloten afdeling zou worden opgenomen. Voordat dit gebeurde, vernielde hij zijn kamer. Daarna stak hij twee medewerkers bij de deur. In een worsteling vielen de bewoner en een zorgverlener samen van de trap. Ook daarna was de man nog agressief. Hij werd naar de grond gewerkt en in bedwang gehouden. Een andere bewoner pakte het mes af. Ook agenten hielpen later om de man op de grond te houden. Na een tijdje raakte hij bewusteloos en de man overleed in het gebouw.

Bekijk ook: Dode incident Wageningen is bewoner van pand zorginstelling

Een patholoog heeft het lichaam van de man daarna onderzocht en concludeerde dat de man is overleden door een gebrek aan zuurstof. Dat kwam doordat hij in bedwang werd gehouden, maar ook doordat hij harddrugs en medicijnen had gebruikt en extreem opgewonden was. Volgens het OM was het nodig om de man in bedwang te houden en mochten de medewerkers zichzelf verdedigen toen hij ze met een mes aanviel.