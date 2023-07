Denk-leider Farid Azarkan verlaat de landelijke politiek

„Het is voor mij tijd om een andere keuze te maken en andere dingen te gaan doen”, zegt Azarkan, die sinds 2017 Kamerlid is voor Denk en in maart 2020 fractievoorzitter werd. Hij was niet direct bereikbaar voor een toelichting op dat besluit.

Bekijk ook: Kaag past voor leiderschap D66 en verlaat politiek Den Haag