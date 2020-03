Schoolleiders: twintig procent kinderen vrijdag al niet op school

Dat veel scholen te maken hadden van halflege klassen was afgelopen vrijdag al duidelijk. Na een steekproef van de AVS is daar ook een percentage aan te koppelen: Volgens hen was twintig procent van alle kinderen afgelopen vrijdag niet op school. Ook een op de tien leraren bleef uit voorzorg thuis.

Ook blijkt uit de peiling dat 70 procent van de schoolleiders afgelopen vrijdag al hun deuren wilden sluiten. Na de gemaakte afspraken tussen de bonden, sectorraden en de onderwijsministers daalde dit percentage enigszins, maar na de oproep van de medisch specialisten om de scholen te sluiten steeg dit aantal weer.

AVS Netwerk lanceert nu ook een platform om voorbeelden van afstandsonderwijs te delen.

Zondagmiddag schuift het onderwijsveld weer aan bij de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven om te bespreken of de scholen openblijven of sluiten. Veel scholen trekken hun eigen plan: tientallen scholen hebben aangekondigd om morgen niet open te gaan.