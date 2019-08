CDA verwijt Ollongren ’mislukken’ boerkaverbod

Van der Molen neemt het „de minister kwalijk” dat vervoersbedrijven niet meewerken aan het verbod om het gezicht te bedekken in het openbaar vervoer. Zo tikte Arriva maandag een buschauffeur op de vingers die weigerde een Limburgse moslima met een gezichtssluier mee te nemen. „De omgekeerde wereld”, reageert Van der Molen zaterdag op NPO Radio 1. „In Nederland moet je elkaar in openbare ruimten in de ogen kunnen kijken.”

Er zijn kennelijk geen goede afspraken gemaakt, concludeert het CDA-Kamerlid in radioprogramma WNL op Zaterdag. „De voorbereiding is niet goed geweest.” Hij vindt dat de coalitie daarom terug moet naar de tekentafel. Een voorstel van de PVV om bedrijven te bestraffen die het verbod niet handhaven, vindt het CDA-Kamerlid te ver gaan.

„Ollongren moet naar de Kamer komen om uit te leggen hoe dit zo fout heeft kunnen lopen”, aldus Van der Molen. Ook moet ze „beter haar best doen” om de handhaving van het verbod alsnog goed te regelen.

