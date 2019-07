Taakstraf voor schietende leerling Roermond

Op sociale media kwam zijn fascinatie voor wapens duidelijk naar boven. Ⓒ Facebook

ROERMOND - De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 17-jarige jongen uit Koningsbosch, die in september 2018 heeft geschoten in en rond een school in Roermond, veroordeeld tot 200 uur taakstraf en twee jaar voorwaardelijke jeugddetentie. Het Openbaar Ministerie had 200 uur taakstraf en een jaar voorwaardelijke jeugddetentie geëist.