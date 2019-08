Bijenoorlog teistert de Biesbosch

„We zitten met de handen in ons haar”, vertelt boswachter Thomas van der Es.

AMSTERDAM - Staatsbosbeheer worstelt met een overdaad aan bijen in de Biesbosch. Daar kunnen maar een beperkt aantal kasten staan, maar imkers die hun bijen nog even lekker willen laten snacken, zetten illegaal hun volken neer of parkeren honderden kasten net buiten het natuurgebied.