Loonverschil mannen en vrouwen in twee jaar nauwelijks kleiner

Vrouwen die werken bij de overheid verdienden in 2018 gemiddeld 26 euro per uur, 2 euro minder dan het uurloon van mannelijke collega’s. In het bedrijfsleven zijn de verschillen groter. Hier verdienen vrouwen gemiddeld 18 euro per uur en mannen 22 euro. In 2016 waren de verschillen ongeveer net zo groot. „Dit neemt niet weg dat de loonverschillen tussen en mannen en vrouwen sinds 2008 trendmatig dalen”, aldus de onderzoekers.

Een deel van het loonverschil heeft volgens de onderzoekers te maken met verschillen op het gebied van functie- en onderwijsniveau, leeftijd en andere persoonseigenschappen. Daarom heeft het CBS ook uitgerekend hoe ver de inkomens uiteenlopen als dit soort verschillen er niet zouden zijn. Ook dan bestaat er nog een verschil tussen de lonen van mannen en vrouwen. Mannen verdienen volgens deze berekening in het bedrijfsleven 7 procent meer dan vrouwen en bij de overheid 4 procent meer. Bij de overheid is de loonkloof tussen mannen en vrouwen wel iets kleiner geworden tussen 2016 en 2018.

Het CBS merkt op dat vrouwen tussen de 20 en 30 jaar die bij de overheid werken gemiddeld meer verdienen dan mannen. In het bedrijfsleven liggen de salarissen van mannen en vrouwen van deze leeftijden dicht bij elkaar. In oudere leeftijdsgroepen verdienen mannen duidelijk meer.

