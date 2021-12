Van Dissel: omicron nu 10 tot 15 procent van de besmettingen in Nederland

In Amsterdam veroorzaakt de variant al een iets groter aandeel van de besmettingen, aldus Van Dissel. De voorspelling is dat omicron voor januari dominant is. De deltavariant wordt dan verdrongen. Van Dissel benadrukt dat nog steeds onzeker is of omicron even ziekmakend is als de deltavariant.

Hoogtepunt achter de rug

Het hoogtepunt van de huidige coronapiek lijkt weliswaar achter de rug, maar de vrees bestaat dat omicron voor nog meer besmettingen en ziekenhuisopnames zorgt. In het Verenigd Koninkrijk en Denemarken leidt de variant al tot zorgwekkende coronacijfers. Naar verwachting is omicron voor de jaarwisseling dominant in Nederland en verdrukt het de tot dusver dominante deltavariant.

Het kabinet gaf gehoor aan het OMT-advies, mede om „tijd te kopen”, onder meer voor de boostercampagne. Van Dissel benadrukte zaterdag op een persconferentie dat nog veel onduidelijk is over de veelbesproken virusvariant. Eerst is meer onderzoek nodig om vast te stellen of omicron bijvoorbeeld meer of minder ziekmakend is dan delta. Demissionair premier Mark Rutte zei nu in te willen grijpen, omdat het anders te laat is mocht omicron schadelijker blijken.

26 van de 30

Partijen in de Kamer zullen het kabinet vooral aanrekenen dat de boostercampagne relatief traag op gang kwam. Nederland scoort in vergelijking met andere EU-landen slecht als het gaat om extra prikken, aldus cijfers van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Vrijdag stond Nederland nog op plek 26 van de 30.

Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan schreef zaterdag op Twitter dat ze wil dat er sneller wordt geprikt. „Weer laten we ons verrassen door het virus, terwijl we de schade hadden kunnen beperken door sneller en gerichter in te grijpen.” D66-Kamerlid Jan Paternotte wil zich niet neerleggen bij „weer een winter lang lockdown.” Hij roept het kabinet op te leren van andere landen die wel meer mensen hebben geboosterd.