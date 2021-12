Diverse branden aan vooravond van de jaarwisseling

Eerder op de avond brak rond 19.30 uur In Delft brand uit in een appartement in een flatgebouw aan de Herman Gorterhof. Het vuur werd door de bewoner zelf ontdekt in de meterkast, meldt de brandweer Haaglanden. De brand op de zevende verdieping van het flatgebouw is inmiddels uit. De twee naastgelegen woningen en de ondergelegen woning moesten worden ontruimd en gecontroleerd, maar de bewoners kunnen terugkeren naar hun woningen. De getroffen woning is voorlopig onbewoonbaar.

In Harskamp woedde brand in een leegstaande woning aan de Laarweg, waardoor een flinke rookontwikkeling ontstond. Het vuur is grotendeels onder controle, meldt de brandweer Gelderland Midden.

Brandweer aan het werk in Harskamp. Ⓒ AS Media

Autowrakken

In Almelo moest de brandweer Twente met meerdere blusvoertuigen het vuur in een berging in een portiekflat aan de Gerard Doustraat doven. Er werd opgeschaald naar grote brand, maar het vuur was snel uit. Enkele bewoners werden om veiligheidsredenen van hun balkon gehaald, meldt Tubantia. Er zijn geen persoonlijke ongelukken.

Volgens Omroep Brabant zijn donderdagavond omstreeks 21.30 uur opnieuw twee autowrakken in brand gestoken in Veen, waar rond de jaarwisseling regelmatig auto’s in brand worden gestoken. Dat gebeurde op woensdagavond ook al. De brandweer van Wijk en Aalburg bluste de brand, waarna de wrakken werden weggesleept.