Televisiefenomeen (80) openhartig; hij heeft niet lang meer te leven Willibrord Frequin nadert het einde: ’Ik verdien de hemel’

Door Barbara Plugge Kopieer naar clipboard

Echtgenote Gesina is steun en toeverlaat voor de ernstig verzwakte Willibrord. Ⓒ Foto’s Eran Oppenheimer

Het boek De verlegen vlegel dat Fons de Poel over zijn boezemvriend Willibrord Frequin schreef en op 7 februari in diens ’tweede huiskamer’, café Het Bonte Paard in Laren luidruchtig zal worden gepresenteerd, kreeg onbedoeld een inktzwarte epiloog. De hoofdpersoon, ooit de brutaalste verslaggever van Nederland is zeer ernstig ziek en zal niet meer beter worden. Met eerdere ouderdomskwalen viel nog wel te leven, maar de vorig jaar gediagnosticeerde vasculair parkinsonisme betekent de genadeklap „Ik kan niets meer. Het is gedaan. Ik ben op.”