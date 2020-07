Vier kinderen verongelukt in auto Frankrijk

Een vrachtwagen, twee bestelwagens en twee auto’s kwamen met elkaar in botsing. Een van de auto’s vatte vuur en daarin zaten de vier kinderen, meldt de zender Franceinfo. De vrouw aan het stuur van de auto werd met zware brandwonden naar een ziekenhuis gebracht.

Een week geleden kwamen bij een auto-ongeluk in Frankrijk vijf kinderen om het leven. Volgens de eerste uitkomsten van het onderzoek ligt een technische oorzaak ten grondslag aan het ongeval. De auto was in brand gevlogen en van de rijweg af geraakt, aldus Nieuwsblad.