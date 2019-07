Politiehond bloedt bijna dood door zwerfafval

Baasje Johan twijfelde geen moment en spoedde zich met de negen maanden oude viervoeter naar de dichtstbijzijnde dierenkliniek. Daar kon Alpha ter nauwernood gered worden.

’Ruim alsjeblieft je zooi op’

Op Facebook schrijft de Politie Amsterdam: „Ik ben ontzettend geschrokken en hoop dat zoiets mij, en ook andere dieren, nooit meer overkomt. Dit ongeluk zette mooi even mijn toekomst bij de politie op het spel! Dus lieve mensen, ik ga even duidelijk zijn: ruim alsjeblieft je zooi op. Niet alleen glas, ook al die andere meuk. Want van blik, plastic en papier in de natuur wordt gewoon niemand blij.”