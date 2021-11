Boekingssysteem veerdienst Groningen naar Noorwegen vastgelopen

Maandag maakte Holland Norway Lines bekend dat er vanaf april een veerdienst gaat varen naar Noorwegen. De reis duurt ruim veertien uur en gaat minimaal 225 euro kosten per persoon. De bestemming is Kristiansand in het zuiden van Noorwegen.

De eerste vaart is op 7 april 2022 en vervolgens wordt de tocht drie keer per week gevaren. Vanuit de Eemshaven is er tot nu toe alleen een overtocht naar het Duitse Waddeneiland Borkum. Eerdere plannen voor een veerboot naar Schotland liepen vorig jaar op niets uit.