Nabestaanden krijgen as terug na diefstal

„We hebben voor vier families vastgesteld dat de gevonden as van hun dierbare is en dit gaan we in de komende periode teruggeven”, zo laat een woordvoerder van de politie weten aan Omroep Brabant.

De 22-jarige verdachte werd vorige week gearresteerd. Hij wordt naast de diefstal van de urnen ervan verdacht op een begraafplaats in Veldhoven een kindergraf helemaal geopend te hebben. In een ander graf was gegraven.

Het is onduidelijk waar de as is aangetroffen. Of de bijbehorende urnen ook terug zijn, laat de politie in het midden. Hoe is vastgesteld van wie de as is, is ook nog niet bekend.