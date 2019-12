Tientallen meldingen van brand in Den Haag

De politie heeft dinsdagavond in de Haagse wijk Duindorp vier aanhoudingen verricht, omdat de APV, de Algemeen Plaatselijke Verordening, werd overtreden. Wat dat precies inhoudt, kan de politie niet zeggen.

De rust is in díe wijk rond middernacht grotendeels weergekeerd. De hele avond waren veel jongeren op straat. Op en rond het Tesselseplein in Duindorp hing een gespannen sfeer. Tientallen jongeren dwaalden in groepjes rond bij het plein. Ze hadden capuchons op of droegen een sjaal voor hun gezicht. Af en toe werd zwaar vuurwerk gegooid. Het leek, hoewel gespannen, wel minder gewelddadig dan de afgelopen dagen.

Auto’s en scooter in vlammen op

Toch waren er op meerdere plekken in Duindorp kleine brandjes, zag ook Telegraaf-correspondent Tanja Verkaik, die in de wijk aanwezig was. De branden waren echter niet alleen voor die wijk voorbehouden. Uit de hele stad kwamen meldingen. Ze hielden tot laat aan.

Vooral afvalcontainers werden in brand gezet, maar ook auto’s en scooters. Bij Esther de Jong voor het huis werd een container in brand gezet. Ze wil haar adres niet bij De Telegraaf vermeld laten worden – uit angst. Wijze raad heeft ze wel. „Alle mensen die verbouwen en een container voor hun woning hebben, doen er goed aan deze verwijderen tot en met oud en nieuw.”

Van deze scooter is weinig meer over. Ⓒ Regio15

’Zeventig branden’

„Deze daders deinzen voor niks terug nu ’hun vreugdevuur’ hen is afgenomen. Ze gaan rücksichtslos de hele stad terroriseren, ook buiten hun eigen wijken”, aldus De Jonge.

De container bij Esther de Jong. Ⓒ Telegraaf WhatsApp-tiplijn

Zelf belde ze rond 23.00 uur de hulpdiensten. „Ik kreeg te horen dat het even kon duren omdat er tegelijkertijd zeventig branden her en der in de stad waren. Zeventig! Personen in het zwart op scooters kwamen in alle hectiek hier nog even langs scheuren om te kijken. Naar hun resultaat, waarschijnlijk.” Na een klein half uur kwam de brandweer alsnog. Volgens De Jong gaat het om ’een duidelijk vooropgezet plan om om op diverse plekken containers in brand te steken’. „De chaos regeert. Hoe moet dat straks met oudejaarsnacht gaan?”

Hoeveel branden er precies waren, kunnen de autoriteiten nog niet zeggen. Tussen 21.45 en 00.30 uur waren er 47 zogeheten 112-meldingen van brand in Den Haag.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Klik op de link of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.

Duindorp in lockdown

De autoriteiten waren vooraf al bevreesd voor nieuwe onlusten, vooral in Duindorp. Auto’s en scooterrijders die dinsdagavond die wijk in wilden, werden tegengehouden en gecontroleerd door politiemensen. Af en toe moest ook een achterklep van een auto worden opengemaakt voor controle.

Agenten houden auto’s die Duindorp in willen tegen. Ⓒ District8

„Bij alle toegangswegen naar Duindorp staan checkpoints”, lieten ooggetuigen weten aan De Telegraaf. Agenten vroegen automobilisten waarom ze naar Duindorp moesten. „Als dit geen goede reden is, worden de auto’s teruggestuurd”, zo klonk het.

Enkele buurtbewoners staken de politieagenten een hart onder de riem. ME’ers kregen een ’bakkie’ aangeboden, terwijl elders een groepje jongeren, even later, wat weinig flatteuze leuzen naar agenten schreeuwden.

Rellen

In Duindorp is het al enkele dagen onrustig. Tientallen jongeren hebben vernielingen aangericht. Relschoppers gooiden maandag onder meer met stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid en staken afval en containers in brand.

Bekijk ook: Vreugdevuren Duindorp én Scheveningen gaan niet door

Maandag werden twaalf mensen aangehouden, onder wie zes jongeren. Een dag eerder waren dertien mensen aangehouden. De politie deed dinsdag invallen in Duindorp.

In de wijk is het onrustig sinds duidelijk werd dat er in de aanloop naar de jaarwisseling geen vreugdevuren mogen worden opgebouwd. Tegelijkertijd zijn ook veel wijkbewoners juist boos over de plunderjeugd.

„De gasten die dit flikken zie je hier niet overdag, maar pas als het donker is. Ze denken dat ze de baas zijn hier”, zei een Duindorper eerder tegen deze krant. „Als ze komen, gaan ze los, want ’hier’ gebeurt het, denken ze.”