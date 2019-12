Vier nieuwe arrestaties in Duindorp, op meerdere plekken in Den Haag brand

De rust is inmiddels grotendeels weergekeerd. De hele avond waren veel jongeren op straat. Op meer dan tien plekken in heel Den Haag, maar grotendeels in Duindorp, zouden kleine brandjes hebben gewoed, vooral in containers.

Op en rond het Tesselseplein in Duindorp hing een gespannen sfeer. Tientallen jongeren dwaalden in groepjes rond bij het plein. Ze hadden capuchons op of droegen een sjaal voor hun gezicht. Af en toe werd zwaar vuurwerk gegooid. Het leek, hoewel gespannen, wel minder gewelddadig dan de afgelopen dagen.

Her en der in de wijk waren er kleine brandjes, zag ook Telegraaf-correspondent Tanja Verkaik, die in de wijk aanwezig was. Een politiehelikopter cirkelde boven de huizen. ME-busjes stonden paraat.

Enkele buurtbewoners staken de politieagenten een hart onder de riem. ME’ers kregen een ’bakkie’ aangeboden, terwijl elders een groepje jongeren, even later, wat weinig flatteuze leuzen naar agenten schreeuwden.

Waarom de aanhoudingen precies zijn verricht, is niet gespecificeerd. Meer informatie volgt woensdag, aldus de politie. Ook op andere plekken in de stad zouden enkele branden zijn gesticht. Onder meer een personenauto ging in vlammen op, net als een scooter.

Lockdown

Autoverkeer en scooterrijders die Duindorp vanavond in wilden, werden tegengehouden en gecontroleerd door politiemensen. Af en toe moest ook een achterklep van een auto worden opengemaakt voor controle.

Agenten houden auto’s die Duindorp in willen tegen. Ⓒ District8

„Bij alle toegangswegen naar Duindorp staan checkpoints”, lieten ooggetuigen weten aan De Telegraaf. Agenten vroegen automobilisten waarom ze naar Duindorp moseten. „Als dit geen goede reden is, worden de auto’s teruggestuurd”, zo klonk het.

Rellen

In Duindorp is het al enkele dagen onrustig. Tientallen jongeren hebben vernielingen aangericht. Relschoppers gooiden maandag onder meer met stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid en staken afval en containers in brand.

Maandag werden twaalf mensen aangehouden, onder wie zes jongeren. Een dag eerder waren dertien mensen aangehouden. De politie deed dinsdag invallen in Duindorp.

In de wijk is het onrustig sinds duidelijk werd dat er in de aanloop naar de jaarwisseling geen vreugdevuren mogen worden opgebouwd. Tegelijkertijd zijn ook veel wijkbewoners juist boos over de plunderjeugd.

„De gasten die dit flikken zie je hier niet overdag, maar pas als het donker is. Ze denken dat ze de baas zijn hier”, zei een Duindorper eerder tegen deze krant. „Als ze komen, gaan ze los, want ’hier’ gebeurt het, denken ze.”