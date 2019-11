Australische branden brengen populatie koala’s in gevaar

Deborah Tabart, voorzitter van de Australian Koala Foundation, zegt dat meer dan 80 procent van het leefgebied van het dier in vlammen is opgegaan, dat heeft geresulteerd in uitdroging en ontbossing van het gebied. De eucalyptusboom, de belangrijkste voedselbron van de koala, heeft maanden nodig om terug te groeien na een brand. Dat is een direct gevaar voor het dier. Tabart heeft minister-president Scott Morrison gevraagd in actie te komen om de koala te helpen.

Grote gevolgen voor kleine populatie

Eerder dit jaar schatte Tabart al dat er niet meer dan 18.000 koala’s nog in leven waren in New South Wales. Met zo’n kleine populatie is het verlies van 1000 koala’s desastreus, meent ze: „Met zo’n kleine populatie kan de koala geen aanzienlijke rol meer vervullen in zijn ecosysteem, waardoor de levensvatbaarheid op lange termijn in het geding komt.” Naar schatting is ook de helft van de populatie koala’s in Port Macquarie overleden.

Inzamelingsacties

Om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de koala is er een inzamelingsactie gestart. Er werd een doel gesteld van ongeveer 15.000 euro. Echter: na een aantal weken was er al meer dan 600.000 euro ingezameld. Daarmee is de inzamelingsactie de één na grootste campagne geworden die GoFundMe in Australië heeft gekend. Met het ingezamelde geld zullen onder meer drinkplaatsen worden aangelegd voor de dieren.

Daarnaast werden er nog eens 700 brandgerelateerde inzamelingsacties gestart op het platform. Bij elkaar is meer dan één miljoen euro ingezameld.

"’Vrijwel uitgestorven’ is overdreven"

Volgens Christine Adams-Hosking, natuurdeskundige aan de Universiteit van Queensland, is het overdreven om te stellen dat het diersoort ’vrijwel uitgestorven’ is. Adams-Hosking: „Het is ontzettend moeilijk voor wetenschappers om een goed overzicht te krijgen van de populatie koala’s in Australië: „Er zijn heel veel koala’s en met sommige van hen gaat het hartstikke prima”.”

Volgens de Australische overheid sterven de meeste diersoorten in het land uit. Momenteel leven er ongeveer 1700 diersoorten in Australië die met uitsterven worden bedreigd.