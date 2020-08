Storing verholpen, afspraak maken voor coronatest weer mogelijk

Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Mensen kunnen weer een afspraak voor een coronatest maken via de website Coronatest.nl en via het telefoonnummer 0800-1202. Het systeem waarin de afspraken moeten worden ingevoerd, kampte maandagochtend korte tijd met een landelijke storing, maar die is volgens GGD GHOR Nederland verholpen.