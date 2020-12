Nederlanders hebben lesje geleerd: doen we deze lockdown alles anders?

Pilatesdocent Christa Timmer en haar dochter Deva zijn vastbesloten om de coronakilo’s geen kans te geven. Ⓒ MOUW, RICHARD

Amsterdam - Lockdown nummer twee komt op een ongelukkig moment, met de donkere dagen en het deprimerende januari in het vooruitzicht. Tegelijkertijd hebben we al lockdown-ervaring opgedaan in maart. Wat hebben we daarvan geleerd en helpt dat ons om de komende weken goed door te komen?