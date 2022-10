Rutte hekelt FvD om zwartmaken journalist

Volgens Rutte heeft ’FvD een nieuw dieptepunt bereikt’. Ook andere Haagse politici uiten hun afkeuring over het filmpje. „Puur vergif”, zegt CDA-minister Hugo de Jonge. D66-vicepremier Sigrid Kaag noemt de video een ’absurde provocatie’: „Iedere keer als je denkt ’de bodem is in zicht’, dan blijkt het erger en gevaarlijker te kunnen.”

Steen des aanstoots is de eerste YouTube-aflevering van een serie van FvD-Kamerlid Van Meijeren, getiteld ’Rioolratten ontmaskerd’. In de video confronteert hij politiek verslaggever Merel Ek van Hart van Nederland. Ek zei eerder tegen Van Meijeren dat het woord ’liquideren’ ook ’wegsturen’ betekent: dat bleek niet te kloppen.

Camera

Volgens Van Meijeren zou zij daarmee een geweldsoproep van Johan Derksen proberen goed te praten. Met draaiende camera zocht Van Meijeren de journalist op in haar werkkamer in de Tweede Kamer. Terwijl de FvD’er langs de persruimtes liep, zei hij: „Er hangt hier een ongelofelijke rioollucht’.

Van Ek erkende dat ze een fout had gemaakt, maar volgens haar ging het erom dat woorden op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. „Iedereen mag kritiek hebben op mijn werk en ik ga daar graag over in gesprek, maar de manier waarop Van Meijeren mij afgelopen donderdag benaderde, is niet oké”, laat ze zondag weten.

Dieptriest

Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt de manier waarop Van Meijeren te werk gaat dieptriest. „Hij benadert haar ook nog eens persoonlijk, daardoor is de impact nog groter.”

Bruning noemt de actie ’in alle opzichten alarmerend en kwalijk’. De NVJ onderzoekt of er juridische stappen tegen Van Meijeren kunnen worden genomen.