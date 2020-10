LIVE | In monsterproces Marengo moeten nog 43 verdachten verhoord

Beveiliging bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Er moeten nog 43 verdachten worden gehoord, maar de onderzoeksrechter die dat zou doen is opgestapt. Een van de hoofdverdachten zit nog steeds in Colombia, het aantal verdachten is enorm toegenomen, evenals het aantal verdenkingen.