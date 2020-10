Volg live: monsterproces Marengo gaat verder

Beveiliging bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Vanaf woensdag zijn er opnieuw vier inleidende zittingen in het monsterproces Marengo, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het proces gaat onder meer over meerdere liquidaties en pogingen daartoe, al dan niet uitgevoerd in opdracht van de vorig jaar in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi. De laatste maanden gaat vrijwel alle aandacht echter naar de steeds verder escalerende ruzie tussen het Openbaar Ministerie en meerdere advocaten in het proces. Ook tussen enkele advocaten en de onderzoeksrechters is de sfeer inmiddels danig verziekt geraakt.