Europol: corona doet gevaar voor aanslagen toenemen

De marechaussee op Rotterdam The Hague Airport. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Europol waarschuwt voor radicalisering van individuele criminelen door de strenge coronamaatregelen. Het gevaar van aanslagen neemt toe. Dat is op te maken uit het jongste verslag over terrorisme van de Europese politiedienst dat dinsdag in Den Haag is gepresenteerd.