Studenten Amsterdam zonder boete naar huis: ’Regelmatig feestjes hier’

De politie bevestigt tegen De Telegraaf dat agenten rond 00.10 uur een melding kregen over geluidsoverlast aan de Hobbemakade. Buren zagen studenten, zonder afstand te houden, naar buiten komen om huiswaarts te keren.

„Het gaat om een appartement op drie hoog. Met enige regelmaat vinden er daar studentenfeestjes plaats”, meldt een bezorgde buur aan De Telegraaf. Er moet ’eindelijk eens handhavend worden opgetreden’, klinkt het.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat Amsterdam tot de top-10 brandhaarden van het coronavirus behoort. Menno de Jong, viroloog van het AMC en lid van het OMT, waarschuwde zondag nog dat Amsterdam een ’hot zone’ is.

Maar wordt er ook gehandhaafd? „Ik heb zojuist navraag gedaan bij de politie”, vertelt de omwonende. „Die melden echter dat men enkel handhaaft bij geluidsoverlast, en voor handhaving over corona moet ik bij de gemeente zijn. Maar die verwijzen me terug naar de politie.”

Boetes

Hoe zit het nu? De Veiligheidsregio stippelt in principe het beleid uit, de politie voert dat uit. De voorzitter van de Veiligheidsregio is burgemeester Halsema. „Als de politie een melding krijgt van een georganiseerd illegaal feest, dan wordt dat sinds dit najaar met voorrang behandeld en wordt er actie ondernomen. De politie beëindigt regelmatig illegale feesten, wekelijks. Het beëindigen van de overtreding is daarbij het belangrijkste doel”, laat een woordvoerder weten.

Dus geen boete? „Het is niet beleid om geen boetes uit te schrijven. Maar het doel is de overtreding te beëindigen”, aldus de woordvoerder van burgemeester Halsema. Een politiewoordvoerder: „Wat we doen, is eerst waarschuwen en daarna boetes uitschrijven. Hier was dat niet nodig, want iedereen is weggegaan.”

In hele land feesten

Zaterdagnacht werd op verschillende plekken in het land gefeest, ondanks de regel dat mensen thuis niet meer dan 3 mensen extra mogen uitnodigen en niet mogen samenkomen in grote groepen. In Ede vond de politie een hele licht- en geluidsinstallatie onder een viaduct. Feestvierders in Limburg waren bijeengekomen in een grottenstelsel. Omdat iemand viel en gewond raakte, kwam de fuif niet van de grond.

De politie vond een feest in opbouw onder een viaduct bij Ede. Ⓒ Politie

In Volendam en Vlissingen vielen agenten binnen bij feesten. Daar werden wel boetes uitgeschreven; 33 in Volendam, 15 in Vlissingen.