Onbegrip en woede om aanpak stikstofspook

Den Haag - De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/u zorgt voor 0,07 procent minder stikstofneerslag in Nederland. Dat blijkt uit de cijfers waar het kabinet de afgelopen twee weken mee heeft gerekend. Het is meer dan nodig om volgend jaar 75.000 huizen te kunnen bouwen, maar het roept wel de vraag op waar het kabinet-Rutte III nu eigenlijk mee bezig is.