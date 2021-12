Familie, vrienden, champagne, oliebollen, spelletjes: oud en nieuw blijft ondanks corona een mooi feest

Buitenland

Meisje (3) overleden nadat ze zichzelf per ongeluk neerschoot met pistool van vader tijdens kerst

Een meisje (3) uit de Amerikaanse staat North Carolina is dinsdag in het ziekenhuis overleden nadat ze zichzelf per ongeluk neerschoot met het pistool van haar vader tijdens kerst. Dit melden lokale autoriteiten donderdag in een schriftelijke verklaring.