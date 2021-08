Verbouwing onthult pikante verrassing: houtsnijder verstopte mannetje dat edele delen toont in kerk

Het dak van de All Saints-kerk in Hereford is naar schatting in het jaar 1200 gebouwd en in 1330 ongeveer afgerond. Het moet tijdens die bouw zijn dat een timmerman een grapje heeft uitgehaald door verborgen in het dak een mannetje dat zijn edele delen toont te verwerken.

Pas tijdens de verbouwing van de kerk is het grapje van de timmerman aan het licht gekomen. Op sociale media en Reddit kreeg het mannetje al de naam Seamus O’Toole mee, en heel wat mensen maken er grappen over. „Leuk te zien dat in die tijd ook al grappen uitgehaald werden”, schrijft iemand. „Waarschijnlijk zat hij dan in de kerk, omhoog te kijken, terwijl hij als enige wist dat het daar was. Prachtig”, schrijft iemand anders.