Na koning en koningin helpt ook prinses Beatrix mee aan NLdoet

NLdoet duurt twee dagen. Vrijdag klusten koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Oegstgeest al mee bij Cultuurhuis De Paulus. Daar werd het koningspaar flink aan het werk gezet. Zo ging Máxima aan de slag met de hogedrukspuit en dook Willem-Alexander de tuin in.

Beatrix helpt tijdens NLdoet altijd trouw mee. „Fijn dat ik vanochtend weer mag werken”, zei ze bij de begroeting. De prinses stortte zich enthousiast op het in potten stoppen van plantjes, terwijl de bewoners in eerste instantie alleen belangstelling hadden voor de fotografen. „Cheese”, riep één van hen dan ook steeds. Pas toen de media waren vertrokken kreeg Beatrix ook echt hulp bij het potten. „Als je ziet hoe handig ze zijn, is het even wennen”, moest de prinses even de knop omzetten. Zij is van orde en netheid, de helpende bewoners hebben daar minder oog voor. „Het ziet er redelijk uit”, oordeelde Beatrix niettemin.

Verschoven

NLdoet, dat meestal in maart wordt georganiseerd, moest vorig jaar vanwege corona worden afgelast. Dit jaar werd het verschoven naar eind mei, in de hoop dat er dan iets meer mogelijk zou zijn. Er zijn 5500 klussen aangemeld, veelal kleinschaliger dan gebruikelijk. In 2019 waren er nog 86.000 vrijwilligersactiviteiten.

Prinses Beatrix zou vorig jaar al naar Maartensdijk komen, vertelde Dennis van Middelkoop, die de woongemeenschap 12,5 jaar geleden opzette en die met zijn gezin ook in het huis woont. „Ik vind het fijn dat ze heeft besloten om nu toch te komen. Het is ook lekker dichtbij.” Haar komst was de bewoners pas kort voor aankomst meegedeeld. Eentje reageerde onderkoeld. "Ik ben ook een prinses", verklaarde ze.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeiden vrijdag al blij te zijn dat NLdoet ondanks de coronacrisis dit jaar toch weer mogelijk is. „Juist de coronatijd heeft aangetoond hoe belangrijk vrijwilligerswerk is”, zei Willem-Alexander.

De organisatie kijkt tevreden terug op de actie. „Het ging heel goed. We hadden het weer mee zodat we veel activiteiten buiten konden doen”, zegt een woordvoerster. „Er zijn heel veel mensen die iets willen doen voor een ander. We zien veel positieve energie in het hele land. Daar hebben we wel behoefte aan in deze tijd. Dat geeft hoop.”