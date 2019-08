Getrouwd stel overleeft bloedige aanslag bruiloft: ’Totale chaos’

Mirwais Elmi „zal nooit meer blijdschap voelen”, zo zegt hij met tranen in zijn ogen in een interview op de Afghaanse televisie. Zijn aanstaande vrouw Roeena verloor maar liefst veertien familieleden door de explosie. De vrolijk afgeladen trouwzaal vol dansende gasten veranderde in een mum van tijd in een hel. Op foto’s zijn omver geblazen tafels vol met eten te zien, een verwoest podium en een berg schoenen die niet meer door de oorspronkelijke eigenaren aangetrokken kunnen worden. „Er was totale chaos. Iedereen schreeuwde en huilde om zijn dierbaren.”

Islamitische Staat heeft de bloedige aanslag opgeëist. Zelfs de terroristische Taliban vond de aanslag te wreed voor woorden en veroordeelde die. „Mijn bruid kan niet praten en valt de hele tijd flauw. Ik kan niet naar de begrafenissen gaan, daarvoor voel ik me te zwak”, zegt Elmi daags na het drama. „Ik had gelukkig moeten thuiskomen, maar ze hebben mijn hele leven verwoest.”

Schoenen van de slachtoffers van de aanslag. Ⓒ EPA

Reeks aanslagen

„Ik weet dat dit niet het laatste leed is voor Afghanen, dat zal doorgaan”, luidt de voorspelling van Elmi. De aanval kwam op het moment dat de Taliban en de Verenigde Staten proberen tot een overeenkomst te komen over de terugtrekking van troepen van de VS. In ruil daarvoor is de Taliban verplicht de veiligheid in het land te bewaren en deel te nemen aan vredesbesprekingen met de door de VS gesteunde regering van Afghanistan. Mogelijk vormen die besprekingen de aanleiding voor het geweld.

De aanslag op de trouwzaal was de 17e grote aanslag in de hoofdstad Kabul sinds januari. Bij de vorige zestien werden volgens de autoriteiten minstens 113 mensen gedood en meer dan 700 raakten gewond.

Een gewond kind wordt weggedragen door Afghaanse hulpdiensten. Ⓒ EPA