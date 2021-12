Bronnen: volgende week coalitieakkoord, partijen willen ’vrouwenquotum’

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. Eerder onthulde deze krant al dat het de bedoeling is dat er in het nieuwe kabinet twintig ministers komen, vier meer dan voorheen. Ze worden aangevuld met negen tot tien staatssecretarissen.

Extra ministers

Waar die extra ministerschappen precies zullen landen, is nog niet helemaal uitonderhandeld. Zoals het er nu naar uitziet, komt er op het ministerie van Landbouw een extra minister voor Stikstof en Natuur. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen ze een extra minister voor Wonen en Ruimtelijke Ordening verwachten. Economische Zaken zal waarschijnlijk ruimte moeten maken voor een minister voor Klimaat en Energie. Vooral over de vierde extra minister wordt gedubd. Die kan zowel landen op Financiën als Sociale Zaken, melden ingewijden.

Beide ministeries hoeven zich in de nieuwe kabinetsperiode bepaald niet te vervelen. Op Financiën moet nog steeds de toeslagenaffaire worden opgelost. Sociale Zaken kan het nieuwe toeslagenbeleid worden toebedeeld.

Kinderopvangtoeslag

Volgens een bron dicht bij de formatie zouden VVD, D66, CDA en CU akkoord zijn over het schrappen van de kinderopvangtoeslag. Die moet worden omgezet in een subsidie die voor mensen met de kleinste portemonnee gelijk moet zijn aan de kosten voor kinderopvang, waardoor het in wezen gratis wordt. Hoe meer iemand verdient, hoe minder subsidie, zo is het idee.

Kabinet Rutte-IV mikt op 50 procent vrouwelijke bewindslieden. Dat kan ook net iets meer of minder zijn, omdat uiteindelijk geschiktheid de doorslag geeft. Dat een partij als D66 hierop gebrand is, zal weinigen verbazen. Maar ook de overige partijen doen hun best om het ’vrouwenquotum’ te halen.

Eindverslag

Rond de formatietafel wordt er rekening mee gehouden dat een conceptakkoord begin volgende week naar de vier fracties kan. Bij groen licht staat de presentatie van het stuk voor woensdag in potlood in de agenda. Donderdag of vrijdag zou er een debat moeten volgen met de informateurs over hun eindverslag.

De bedoeling is dat de twee weken daarna naslag zal worden gedaan voor de aanstaande bewindspersonen. Verondersteld formateur Mark Rutte zou in de eerste week van januari vervolgens gesprekken met hen hebben. Als die afgerond zijn, vermoedelijk in de tweede week van januari, kan het kabinet op het bordes staan.