Hadden hooggeplaatste Russen plan om Poetin te saboteren tijdens chemotherapie?

De Russische president Vladimir Poetin. Ⓒ EPA

Opmerkelijke vondst in de geheime documenten over de oorlog in Oekraïne die de voorbije dagen gelekt zijn: een gerucht over een plan van twee hooggeplaatste Russen die de ’speciale militaire operatie’ van Vladimir Poetin wilden saboteren terwijl hij chemotherapie kreeg. Dat meldt Vice.