Wolf dood na aanrijding bij Epe

Ⓒ Ger Verwoerd

EPE - Op de Noord-Veluwe in de buurt van Epe is woensdagmorgen een jonge wolf doodgereden. Dat heeft boswachter Ger Verwoerd van Geldersch Landschap en Kasteelen gezegd. Verwoerd vond het dode dier. Het kadaver is inmiddels voor onderzoek naar het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht gebracht.