Milieu-activiste Extinction Rebellion loopt over catwalk bij show Dior Parijs

Ⓒ REUTERS

PARIJS - Een activiste van de milieubeweging Extinction Rebellion wandelde dinsdag dermate rustig over de catwalk bij de show van modehuis Dior, dat het publiek even dacht dat ze er bij hoorde. Alleen hield de vrouw in kwestie een banier in de lucht met de tekst ’we zijn allemaal modeslachtoffers’.