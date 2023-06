Nieuwe luchtbeelden tonen hoe groot de schade is aan Kachovka-dam in Oekraïne

Van de dam is weinig meer over. Ⓒ ANP / AFP

Op nieuwe satellietbeelden is te zien hoe zwaar de schade is aan de Kachovka-dam in Oekraïne. Mensen werden dinsdag massaal geëvacueerd. Momenteel is het nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is maar Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar.